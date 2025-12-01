Durante la inspección, los oficiales encontraron entre los asientos un arma de fuego tipo revólver con cuatro cartuchos útiles.

La noche del 30 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de Nogales realizaron un operativo en la colonia Lomas de Nogales, logrando la detención de dos personas y el aseguramiento de un arma de fuego.

A las 21:50 horas, los agentes se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Rafael Hernández y Joaquín Pardavé, cuando observaron un vehículo Nissan Altima 1994 de color dorado que no contaba con luces posteriores. Los policías marcaron el alto al vehículo con luces y sirenas, logrando observar a 5 tripulantes, de los cuales 3 salieron corriendo al detenerse.

Los agentes abordaron a los dos tripulantes que quedaron en el vehículo, logrando ubicar entre los asientos un arma de fuego tipo revolver abastecido con 04 cartuchos útiles. Procedieron a la detención de Anahí "N" de 33 años y Carlos A. "N" de 32 años, y al aseguramiento del arma.

Los detenidos y la materia del delito fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación, para que se realicen las investigaciones correspondientes.

La Policía Municipal de Nogales aseguró que continúa trabajando para mantener la seguridad y el orden en la ciudad, y hace un llamado a la ciudadanía para que colabore con las autoridades para prevenir y combatir la delincuencia.