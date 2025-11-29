La Fiscalía documentó un patrón de agresiones físicas, amenazas y control que se extendió por meses contra su pareja y sus dos niñas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Ignacio “N”, de 36 años, por presuntos actos de violencia familiar cometidos contra su pareja de 34 años y dos menores de 14 y 17 años, en hechos registrados en Navojoa.

Documentan episodios de violencia hacia pareja e hijas

De acuerdo con las investigaciones, realizadas con perspectiva de género y de niñez, las agresiones se habrían cometido de forma reiterada en un domicilio de la colonia Miravalle. La autoridad documentó conductas de control, amenazas, golpes y diversas humillaciones.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 4 de mayo del presente año, cuando el imputado presuntamente insultó y golpeó a su pareja, la arrastró del cabello, la expulsó del hogar y la amenazó con una bolsa de comida.

Otro hecho relevante se registró el pasado 4 de octubre. Según la carpeta de investigación, el sujeto habría colocado un arma de fuego en la cabeza de la víctima para simular un “juego de ruleta rusa”, una práctica en la que se apunta con un arma cargada parcialmente, provocando un alto riesgo y un severo daño psicológico en la mujer.

La Fiscalía también acreditó ataques contra las dos menores, que incluyen golpes con cinturón, manguera, cachetadas e insultos.

Los datos de prueba permitieron establecer un patrón constante de violencia familiar. Por la gravedad de los hechos y el riesgo para las víctimas, el Juez dictó prisión preventiva para el imputado.

La FGJES reiteró su compromiso de proteger a mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de garantizar justicia en el entorno familiar.



