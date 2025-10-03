La víctima es una menor de 14 años; el acusado permanecerá en prisión preventiva justificada en Navojoa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que obtuvo la vinculación a proceso de Roberto “N”, de 65 años, por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada en concurso real de delitos , cometidos en perjuicio de una adolescente de 14 años, cuya identidad permanece bajo reserva.





Los hechos





La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), investigó el caso ocurrido el 16 de Septiembre del presente año, tras recibir la denuncia en la que se culpaba al adulto de abusar de la confianza de la adolescente por ser familiar.

La terrible situación ocurrió en una de las habitaciones del domicilio ubicado en el Fraccionamiento Infonavit Sonora, en la ciudad de Navojoa, lugar en que la víctima se encontraba.

Tras la denuncia correspondientes se llevaron a cabo las diligencias legales para su captura y una vez ante el Juez, se formuló imputación y, posteriormente en la reanudación de audiencia, fue vinculado a proceso, además el Juez decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La FGJES continuará trabajando para sancionar a los responsables de estos delitos graves que atentan contra menores de edad.



