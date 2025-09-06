Judith M. “N”, de 24 años, fue detenida en Nogales tras agredir a su pareja sentimental y causar daños a su vehículo. La mujer fue puesta a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido para definir su situación jurídica.

La Policía Municipal de Nogales informó que la madrugada del 6 de septiembre de 2025 fue detenida Judith M. “N”, de 24 años, señalada por violencia familiar y daños contra su pareja sentimental.

De acuerdo con el reporte oficial, la mujer llegó al domicilio de su pareja en estado inconveniente y comenzó una discusión. El afectado intentó calmarla entregándole dinero para un taxi, sin embargo, ella regresó molesta y lo agredió físicamente.

Cuando la víctima decidió llevarla a su casa a bordo de una Chevrolet Tahoe modelo 2003, la joven presuntamente lanzó patadas al parabrisas, ocasionando daños.

El hombre solicitó apoyo al 911, por lo que agentes municipales acudieron al sitio y realizaron la detención.

La señalada fue trasladada al Centro de Atención Temprana con detenido, donde el Ministerio Público determinará su situación jurídica en las próximas horas.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal recordó que la violencia familiar tiene consecuencias físicas y psicológicas severas, como depresión, ansiedad y alteraciones en el sueño y la alimentación.

Las autoridades subrayaron la importancia de la denuncia ciudadana y la atención temprana para prevenir y atender este tipo de casos.