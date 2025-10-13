Vecinos en el lugar reportaron detonaciones y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia luego de que una mujer, identificada como Marleth ‘N’, resultara lesionada por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Una mujer sin vida fue el saldo que dejó un ataque armado registrado la madrugada de este lunes 13 de octubre en Privada Vigo, de la colonia Las Granjas, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Primeros reportes establecen que el hecho violento se registró durante las primeras horas de hoy, a eso de las 00:10 horas.

Vecinos en el lugar reportaron detonaciones y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia luego de que una mujer, identificada como Marleth ‘N’, resultara lesionada por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes trasladaron a la mujer a un hospital, sin embargo, perdió la vida a causa de las lesiones.

Un casquillo percutido de arma corta fue localizado sobre la banqueta. Según versiones, el atacante sería un hombre de complexión delgada, de aproximadamente 1.70 metros de altura.

Hasta el momento las autoridades no han informado de manera oficial sobre este hecho.