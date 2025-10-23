De acuerdo con los primeros reportes, una persona descendió de un vehículo tipo pickup y arrojó al suelo el bulto con el canino sin vida.

Gran movilización se registró esta tarde en la colonia Centro en Hermosillo, luego de que se reportara la presencia de un bulto envuelto de cobijas y cables, el cual tenía rastros de sangre.

El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas de hoy, en las calles Luis Donaldo Colosio esquina con Rayón.

De acuerdo con los primeros reportes, una persona descendió de un vehículo tipo pickup y arrojó al suelo el bulto, del que un inicio se desconocía a qué pertenecía.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo a bordo de las unidades E-424 y E-392.

Tras una revisión, las autoridades confirmaron que los restos pertenecían a un canino, mismos que en un principio se temía que correspondieran a restos humanos.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que el animal fue dejado en la vía pública.