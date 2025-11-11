Elementos de la FGR localizaron el cargamento procedente del Estado de México durante una inspección en el Parque Industrial

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sonora, inició una carpeta de investigación por delitos contra la salud tras el aseguramiento de 20 kilos de cocaína en una empresa de paquetería ubicada en Hermosillo.

De acuerdo con la investigación, agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron 20 paquetes rectangulares con polvo blanco, ocultos dentro de la carcasa de un motor ensamblado a una estructura de metal.

El paquete tenía como origen el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y fue enviado como si se tratara de una pieza mecánica. Al ser analizado, el contenido dio positivo a cocaína.

El narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que lleva a cabo las diligencias correspondientes para proceder conforme a derecho.