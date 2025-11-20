Un Código Rojo movilizó la tarde de ayer a varias corporaciones y cuerpos de emergencia, tras el robo de una pipa de gasolina, dejando varios daños durante la persecución.

Miguel Ángel 'N', de 34 años de edad, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) para su judicialización, luego de ser detenido por elementos policiales la tarde de ayer miércoles, sobre el bulevar Kino, tras robar una pipa de gasolina y dejar varios lesionados, daños en vehículos, postes de luz, y paradas de camiones.

El Agente del Ministerio Público inició carpeta de investigación por robo de vehículo de propulsión mecánica y daños cometidos con motivo del tránsito de vehículo, además de lo que resulte de las indagatorias.

Eran las 15:44 horas de ayer, cuando se recibió el reporte de un vehículo Kenworth, color amarillo, tipo pipa robado en el sector Paseo Río Sonora y Cerrada de la Luna, en la colonia Hacienda de la Flor.

Al iniciar la persecución, la unidad robada provocó un choque con tres vehículos particulares en las calles Sonora y Rayón: un Nissan Sentra gris, una Chevrolet Captiva roja y una Toyota Hilux color gris.

Cuatro minutos después, las corporaciones de seguridad intensificaron la búsqueda y captura por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo (SPM) y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), posteriormente apoyaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Bomberos y personal de Protección Civil Estatal.

Para las 16:01 horas, en las inmediaciones de bulevar Kino y Guillermo Carpena de la colonia Pitic, los oficiales lograron detener la marcha de la unidad y detener al conductor.

Tras su captura, el probable responsable fue trasladado a la Comandancia Centro de SPM para su certificación y posterior puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, donde una vez certificado por el médico legista dio positivo a consumo de droga.

En el sitio, personal de Bomberos, con siete elementos y dos unidades cisternas, verificó que el tanque de la pipa de gasolina, con capacidad de 20 mil litros, se encontraba vacío.

Por su parte, Protección Civil Municipal y Estatal acudió con sus elementos para supervisar riesgos adicionales.

Finalmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) integra la carpeta de investigación para esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades penales correspondientes y garantizar atención a las personas afectadas.