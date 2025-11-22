Los hechos se registraron a las 13:20 horas del día de ayer viernes, cuando el individuo salía de un plantel en callejón 16 de septiembre entre Nicolás Bravo y Vicente Guerrero de la colonia Las Palmas, y fue sorprendido por agentes municipales.

jesús ‘N’, de 43 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendido con un mesabanco de una escuela primaria, ubicada en la comisaría de Miguel Alemán.

Los hechos se registraron a las 13:20 horas del día de ayer viernes, cuando el individuo salía de un plantel en callejón 16 de septiembre entre Nicolás Bravo y Vicente Guerrero de la colonia Las Palmas.









El detenido sustrajo de la institución educativa un mesabanco, sin embargo, fue sorprendido por agentes municipales.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, el individuo lo arrojó al suelo, inmediatamente fue asegurado por los oficiales.