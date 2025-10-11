Un adolescente de 17 años fue detenido tras agredir al conductor de un camión urbano y causar daños a la pantalla GPS del vehículo en la colonia 5 de mayo de Hermosillo.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:05 horas, cuando el conductor del transporte reportó a un menor agresivo y armado. Según su relato, el adolescente abordó el camión sin cubrir el pasaje completo y, al hacerle notar la situación, sacó un arma blanca de aproximadamente 22 centímetros y lo amenazó.

Durante el forcejeo, ambos cayeron sobre la pantalla GPS adaptada al camión, propiedad del Gobierno del Estado, provocando daños al equipo.

Detención y procedimiento

La Policía Municipal localizó al joven en las calles Tamaulipas y Zoila Reyna de Palafox, procediendo a asegurarlo junto con la navaja. Posteriormente fue presentado ante la autoridad correspondiente para continuar con los procedimientos legales.