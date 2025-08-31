El comisario general Jesús Alonso Durón Montaño indicó que el resultado fue parte de los operativos de vigilancia y seguridad en la ciudad.

En el periodo comprendido del 13 de junio al 26 de agosto, la Policía Preventiva de Hermosillo reportó la detención de más de 2 mil 500 personas por la comisión de diferentes delitos.

El comisario general Jesús Alonso Durón Montaño indicó que el resultado fue parte de los operativos de vigilancia y seguridad en la ciudad, y reveló que aseguraron 2 mil 923 dosis de droga, con la detención de 388 individuos por narcomenudeo.

También detalló que incautaron 24 armas de fuego, de las cuales 18 fueron armas cortas, cuatro armas largas y dos de fabricación artesanal, con la detención de 27 personas por portación de armamento.

Durón Montaño agregó que los operativos coordinados con la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina permitieron el aseguramiento de 73 máquinas tragamonedas y seis cámaras de vigilancia clandestinas conocidas como 'parásito'.

En materia de movilidad, se reportó el decomiso de 341 motocicletas, utilizadas en su mayoría sin documentación o presuntamente vinculadas a la comisión de delitos.

En varios casos se trató de detenciones relevantes que impactan directamente en la seguridad de la ciudad, aclaró el comisario general, al mencionar la desarticulación de bandas dedicadas al robo de cableado subterráneo y asaltos a comercios, entre ellas un grupo detenido en flagrancia que habría sustraído más de un kilómetro de cable en una sola ocasión.