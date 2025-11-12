Vinculan a proceso a Santos Oswaldo “N” por el delito de violencia familiar equiparada, en perjuicio de su pareja sentimental,

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que Santos Oswaldo “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva justificada por el delito de violencia familiar equiparada, en perjuicio de su pareja sentimental.

Los hechos

De acuerdo con la investigación, el 3 de noviembre del presente año, alrededor de las 13:54 horas, en un domicilio de Magdalena de Kino, Santos Oswaldo “N” agredió verbal y físicamente a su pareja, con quien mantenía una relación de concubinato desde hacía aproximadamente siete años.

La víctima relató que el hombre la sujetó y sacudió con violencia, además de amenazar con quitarse la vida con la intención de causarle un daño emocional.

Dictan prisión preventiva

En la audiencia de control de detención celebrada el 6 de noviembre, el juez determinó que la detención fue legal, formuló la imputación correspondiente y concedió la solicitud de la Fiscalía para imponer la medida cautelar de prisión preventiva.

La FGJES destacó que, con estas acciones, el imputado vulneró el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. La institución reiteró su compromiso de proteger a las víctimas y sancionar con rigor los delitos relacionados con la violencia familiar.