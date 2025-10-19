El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas de la tarde de este domingo, movilizando de inmediato a elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y Policía Municipal.

Cuerpos de emergencia lograron poner a salvo a un hombre de aproximadamente 42 años de edad que se encontraba en la parte superior de la Central de Autobuses de Hermosillo (CAH).

El hecho se registró alrededor de las 17:00 horas de la tarde de este domingo, movilizando de inmediato a elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo y Policía Municipal.

Testigos en el lugar señalaron que previamente el individuo tuvo una discusión con guardias de la central de autobuses.

Posteriormente, el sujeto salió de inmediato de las instalaciones y subió a la parte superior de la estación por unas escaleras.

Ya arriba, comenzó a caminar, generando preocupación a quienes se encontraban en el lugar.

Cuerpos de emergencia lograron bajarlo, quedando posteriormente a disposición de las autoridades competentes.

De manera extraoficial se hablaba de que intentaba saltar, sin embargo, esa versión no ha sido confirmada.