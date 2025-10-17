Se dirigían hacia Obregón después de pasar el día en la playa de Huatabampo, cuando fueron detenidos por la policía.

Cuatro jóvenes que habían sido reportados como desaparecidos el pasado 16 de octubre fueron localizados con vida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informaron las autoridades.

Los jóvenes, identificados como Mario “N” (20 años), Fernando “N” (27), Pablo Eduardo “N” (21) y Dan Misael “N” (23), todos músicos de profesión, habían perdido comunicación con sus familiares mientras regresaban de un paseo a la playa de Huatabampo.

Una confusión sin delito

Durante la investigación, los jóvenes explicaron que, al regresar a Navojoa rumbo a Ciudad Obregón, se detuvieron por cometer una falta administrativa: pasarse semáforos en luz roja. Esto derivó en que fueran retenidos en los separos de la Policía Municipal de Navojoa, sin que existiera ningún delito de por medio.

El vehículo en el que se trasladaban era un Jeep Cherokee blanco, modelo 2005. La falta de comunicación con sus familiares provocó la denuncia ante la Agencia del Ministerio Público, que activó la investigación.

Acciones de la Fiscalía

Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizó las indagatorias correspondientes y confirmó que los jóvenes estaban bajo custodia policial y podían ser liberados. Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la AMIC, donde se les realizó una entrevista, certificación médica y registro de generales, todo en presencia de sus familiares.

La FGJES reafirmó su compromiso con el seguimiento de los casos de desaparición y emitió un llamado a la ciudadanía para mantener comunicación constante con sus familiares y hacer un uso responsable de los servicios de seguridad, a fin de evitar malentendidos similares.