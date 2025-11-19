El caso ocurrió el 15 de agosto de 2024 en una Notaría Pública ubicada en la colonia Centro de Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) logró la vinculación a proceso de Carlos “N”, de 30 años, por su presunta participación en un fraude de 3 millones 200 mil pesos en perjuicio de un hombre de 42 años.

La investigación señala que Carlos “N” operaba a través de un negocio de venta de inmuebles, donde ofrecía esquemas para adquirir propiedades, incluidos presuntos derechos litigiosos de bienes adjudicados por instituciones bancarias. Su estrategia, según la Fiscalía, consistía en hacer creer a las personas que su actividad era completamente legítima.

La cita en la notaría

El hecho ocurrió el 15 de agosto de 2024, cuando el ofendido, identificado como Javier Alfonso “N”, fue citado en una Notaría Pública ubicada en la colonia Centro de Hermosillo. Ahí, el imputado y otros involucrados le hicieron creer que firmaría los documentos para comprar una vivienda en un residencial de la ciudad con valor de 3.2 millones de pesos.

Sin embargo, lo que realmente firmó fue solo un contrato de prestación de servicios inmobiliarios y de corretaje, y no la compraventa del inmueble prometido. De acuerdo con la FGJES, la propiedad nunca estuvo realmente disponible para su venta ni pertenecía al grupo que operaba el fraude.

Fiscalía refrenda su postura

Durante la audiencia inicial, el Juez consideró sólidos los argumentos de la Fiscalía, por lo que decidió vincular al imputado y mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Además, se otorgaron tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Tras la denuncia, se llevaron a cabo las acciones para detener al sospechoso y ponerlo a disposición del sistema judicial. La FGJES reiteró su compromiso de combatir el fraude y sancionar a quienes, mediante engaños y simulación, afecten el patrimonio de los ciudadanos.