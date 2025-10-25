El conductor del tractocamión, procedente de Sinaloa y con destino a Baja California, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades federales.

En un operativo conjunto, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de 1,175 kilogramos de drogas en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah”, ubicado en San Luis Río Colorado, como parte de las acciones de la Mesa Estatal de Seguridad para combatir el narcotráfico.

Inspección reveló drogas ocultas en cajas de chile

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas del 24 de octubre, cuando un tractocamión de la empresa Transportes Refrigerados del Norte, procedente de El Espinal, Sinaloa, con destino a Mexicali, Baja California, fue detenido para revisión. El vehículo transportaba cajas con chile jalapeño y serrano.

Durante la inspección con equipos tecnológicos, los soldados detectaron inconsistencias en las cajas de chile, por lo que procedieron a una revisión manual. Fue entonces cuando localizaron:

235 paquetes de metanfetamina de 5 kilos cada uno (total: 1,175 kg)

de 5 kilos cada uno (total: 1,175 kg) 2 bolsas de fentanilo de 2 kilos cada una (total: 4 kg)

de 2 kilos cada una (total: 4 kg) 5 paquetes de goma de opio de 1 kilo cada uno (total: 5 kg)

El peso exacto y los dictámenes químicos serán determinados por las autoridades correspondientes.

Conductor detenido

El conductor, un hombre de 27 años originario de Mexicali, Baja California, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y la droga asegurada.

A través de este operativo, el Ejército Mexicano reafirma su compromiso con la seguridad de la ciudadanía y la lucha frontal contra el narcotráfico, contribuyendo al fortalecimiento de la paz y el Estado de derecho en el norte del país.



