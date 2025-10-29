Capturan a joven tras amenazar a empleados de tienda en la Piedra Bola

Los hechos ocurrieron a las 09:20 horas de ayer, en un negocio ubicado en las calles Solidaridad y De la Roca en la colonia Piedra Bola.

Un joven de 19 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal el pasado martes tras amenazar con arma blanca a empleados de una tienda de conveniencia en la ciudad de Hermosillo.

Los hechos ocurrieron a las 09:20 horas, en un negocio ubicado en las calles Solidaridad y De la Roca.

En el lugar, agentes municipales detuvieron al individuo quien tenía fajada en la cintura una navaja de aproximadamente 20 centímetros de largo.

Otro detenido por portación de arma prohibida

El mismo día, pero a las 13:35 horas, fue detenido Darío ‘N’, de 39 años de edad, cuando se desplazaba por las calles Escalante y Yáñez del fraccionamiento Alto Valle.

El individuo fue interceptado por elementos municipales, a quien se le logró incautar un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros de longitud.

Finalmente, Darío ‘N’ fue presentado ante la autoridad investigadora por el delito de portación de arma prohibida.

