Mujer recibe sentencia de cuatro años por violación a la intimidad sexual de una chica de 17 años.

Por el delito de violación a la intimidad sexual, un Juez dictó la pena de 4 años de prisión, sin beneficios, para Jesús Elena "N", en Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES), la mujer de 36 años publicó en sus estados de WhatsApp dos fotografías de Mariana "N", quién entonces tenía 17 años, junto a su número de celular y textos denigrantes.

La investigación demostró que, el 9 de agosto de 2023, la sentenciada escribió en una serie de mensajes sugerentes, donde anunció a sus contactos la posibilidad de que podrían tener relaciones sexuales con la menor de edad a cambio de dinero, lo cual constituye un delito.

Además, amenazó a la víctima con compartir estas imágenes de forma pública en Facebook, y subió a la aplicación de mensajería otro estado con comentarios degradantes.

La Fiscalía informó que obtuvo una sentencia condenatoria para la mujer, mientras reiteran que responsables de cometer faltas de esta naturaleza recibirán penas conforme a derecho y no serán toleradas por las autoridades.