La víctima fue localizada sana y salva en un banco del Centro, mientras que los agresores lograron darse a la fuga.

Un hombre de 55 años fue privado de la libertad por sujetos armados que irrumpieron en un despacho de la colonia Centro y lo obligaron a retirar dinero en un banco cercano.

El reporte ciudadano movilizó a la Policía Municipal, la Policía Estatal y a elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, hacia las calles Chihuahua y Juárez, donde se localiza la oficina en la que ocurrieron los hechos, cerca de las 10:30 horas del viernes.

Al llegar las autoridades, se realizó una búsqueda por las inmediaciones mientras los ciudadanos que se encontraban en la zona se resguardaban dentro de los inmuebles, hasta que el cruce de la calle Chihuahua fue acordonado.

De acuerdo con la víctima, mientras realizaba sus labores, un hombre con el rostro cubierto por un paño negro ingresó al despacho y pidió información. Al permitirle el acceso, fue empujado con fuerza, momento en el que otro sujeto entró para golpearlo y subirlo por la fuerza a un vehículo.

Ambos agresores lo trasladaron a un banco ubicado en las calles Serdán y Yáñez, donde lo amenazaron con un arma de fuego y lo obligaron a realizar un retiro de efectivo.

Al ingresar al área de cajas, el afectado pidió auxilio a la cajera, quien activó el botón de pánico. Los presuntos responsables huyeron del sitio a pie, sin que hasta el momento se haya reportado su localización.

Horas más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que abrió una carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad ocurrida la mañana del viernes en la colonia Centro.