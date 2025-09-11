La víctima, identificada como Lilian del Carmen ‘N’, fue encontrada aproximadamente a las 07:20 horas en la calle Rómulo Córdova Final Sur y calle a la Criba Noriega, antes de llegar al Libramiento Hermosillo, frente a la entrada del predio denominado Cuatro Milpas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) ha iniciado una investigación tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que había sido privada de la libertad el pasado miércoles fuera de su domicilio en Hermosillo.

La víctima, identificada como Lilian del Carmen ‘N’, fue encontrada aproximadamente a las 07:20 horas en la calle Rómulo Córdova Final Sur y calle a la Criba Noriega, antes de llegar al Libramiento Hermosillo, frente a la entrada del predio denominado Cuatro Milpas.

Lilian del Carmen vestía shorts de mezclilla color azul, blusa dorada o café, y una chamarra negra y a su costado se localizaron varios casquillos percutidos calibre 9 milímetros al costado poniente del cuerpo, los cuales son analizados por el área de balística de Servicios Periciales.

Se ha establecido como hipótesis de trabajo una venganza por motivos económicos y como primera línea de investigación está el cobro de una deuda derivada de actividades del narcotráfico, lo anterior de acuerdo a su círculo inmediato, debido a que la víctima fuera pareja sentimental de Jahudiel Enrique ‘N’, generador de violencia que fue asesinado en el año 2020 en Ciudad Obregón.

Las investigaciones indican que la víctima heredó diversos bienes del fallecido, entre ellos inmuebles y un rancho, por lo que se presume que el derecho de las propiedades podría ser uno de los motivos para el crimen.

De ello se desprende de la existencia de diversos hijos del finado Jahudiel Enrique, entre los que figura Jahudiel ‘N’, conocido como ‘El Junior’, quien también es identificado como integrante de un grupo delincuencial y generador de violencia.

La Fiscalía de Sonora señaló que las investigaciones se mantienen y se informará de mayores avances una vez que lo permitan los tiempos del debido proceso.