Este martes, el comisario de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) informó que el inmueble donde se encontraba la mujer operaba como un punto de venta de droga.

La noche del lunes una mujer fuera asesinada a manos de hombres armados, quienes irrumpieron en un domicilio de la colonia Palo Fierro, hechos que ya son investigados por las autoridades de seguridad.

“De acuerdo a lo que nos señalan testigos, vecinos, era responsable de operar un punto de venta de droga, hubo tres personas que son los que llevaron a cabo la agresión en contra del inmueble” ,explicó.

Agregó que en el domicilio se aseguraron casquillos percutidos, calibre 9 mm y calibre 223 y señaló continúan en la búsqueda del automóvil que participó en los hechos.