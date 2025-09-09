Las primeras indagatorias establecen que el objetivo era un taller mecánico que ya había recibido ataques de este tipo. Los criminales en esta ocasión huyeron por la barda del plantel, dejando los objetos en el lugar.

La Fiscalía de Sonora abrió carpeta de investigación tras el reporte del hallazgo de cuatro botellas de vidrio con gasolina que estaban dirigidas a un taller mecánico en la colonia El Ranchito, en Hermosillo.

De acuerdo a las primeras indagatorias realizadas por personal ministerial y de servicios periciales, se desprende que el objetivo era un taller mecánico; su propietario había recibido amenazas y ataques de ese tipo en el establecimiento.

Las personas tenían la intención de amenazar al dueño del negocio y por lo cual llevaban las botellas con gasolina, sin embargo, huyeron a través de la barda de un plantel escolar, dejando las botellas y una mochila.

Dichos hechos fueron corroborados por material audiovisual recopilado y los sujetos están siendo buscados.

El reporte fue atendido por la Policía Municipal de Hermosillo, Departamento de Bomberos, Protección Civil, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y peritos de la Fiscalía, quienes aseguraron los indicios para su análisis, además de revisar las instalaciones escolares, las cuales no tuvieron ningún daño o alteración.

Finalmente, los objetos quedaron bajo resguardo pericial para su análisis químico y balístico, con el fin de fortalecer la investigación y determinar la responsabilidad correspondiente.