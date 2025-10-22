El hecho ocurrió el 21 de octubre en la colonia Solidaridad; el presunto responsable fue detenido en flagrancia y permanece en el Cereso 1.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) informó la detención en flagrancia de Francisco Javier 'N', de 46 años, por su probable responsabilidad en el delito de privación ilegal de la libertad agravada, ocurrido el pasado 21 de octubre en la colonia Solidaridad de Hermosillo.

De acuerdo con la investigación, el imputado ingresó a un domicilio y, bajo amenazas, trasladó a las víctimas a otra vivienda, donde cerró las puertas para impedir su salida. Gracias a la intervención inmediata de la Policía Estatal y la corporación municipal, las personas retenidas fueron liberadas y el presunto responsable detenido en el lugar.

La Fiscalía precisó que este hecho no constituye un delito de secuestro, como fue señalado en algunos espacios informativos. Indicó que no existió exigencia de rescate ni beneficio económico, y que la retención tuvo una duración corta, sin planificación previa ni participación de terceros organizados.

El detenido fue internado en el Cereso número 1 de Hermosillo, donde permanece a disposición de la autoridad judicial en espera de la audiencia inicial.

La FGJE reiteró su compromiso con la protección de las víctimas y la aplicación estricta de la ley, garantizando que los procesos se desarrollen con base en evidencia y respeto al debido proceso.