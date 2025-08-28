Un hombre provocó un incendio en una casa en la colonia Luis Donaldo Colosio de Nogales, Sonora.

La tarde del pasado miércoles, elementos de la Policía Municipal de Nogales se trasladaron a la colonia Luis Donaldo Colosio, en donde encontraron una vivienda de madera y lámina en llamas. Al lugar también acudieron Bomberos y personal de Protección Civil, quienes lograron sofocar las llamas, pero la vivienda sufrió daños totales.

Según la propietaria de la vivienda, el incendio fue provocado por su ex pareja, quien se negó a aceptar que no se quedaría en la casa. La mujer manifestó que su ex pareja había amenazado con quemar la vivienda si no accedía a sus demandas, y posteriormente comenzó a prender fuego a la casa.

La propietaria y sus tres menores hijos se vieron obligados a salir de la vivienda por temor a su seguridad. La afectada marcó al 9-1-1 para pedir ayuda mientras su expareja se retiró del lugar.

Al llegar, las autoridades procedieron a leerle sus derechos como víctima de delito y dieron aviso al Centro de Atención Temprana para su investigación.