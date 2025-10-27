El operativo fue realizado en la carretera 20 sur que conduce al poblado Miguel Alemán, donde se logró decomisar 81 envoltorios de narcótico, 14 sustancias granuladas y 67 con hierba verde.

Cuatro personas fueron detenidas en posesión de 81 dosis de narcótico en un operativo efectuado por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en la carretera 20 sur que conduce al poblado Miguel Alemán.

Durante el operativo fueron capturados Juan ‘N’, José L. ‘N’, José F. ‘N’ y Alán ‘N’ de 30, 21, 23 y 26 años de edad.

Los elementos de la PESP lograron decomisar 81 envoltorios de narcótico, 14 sustancias granuladas y 67 con hierba verde.

La Policía Estatal mantiene presencia en el poblado y en Bahía de Kino, en colaboración con las acciones de prevención del delito, haciendo uso de tecnología de drones para vigilancia aérea y de apoyo a los despliegues terrestres para la seguridad de la ciudadanía.