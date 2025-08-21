El sujeto es investigado por robos cometidos a una empresa automotriz ubicada en la colonia San Benito y por presuntamente enviar una hielera con carne de cerdo y una cartulina con amenazas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) formuló imputación en contra de Javier Fernando ‘N’ por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo en perjuicio de una empresa automotriz y de particulares, en hechos ocurridos en la colonia San Benito, en Hermosillo.

De acuerdo a las investigaciones, el 8 de agosto de 2025, alrededor de las 11:00 horas, el imputado se introdujo a las instalaciones de una empresa del giro automotriz, en la colonia, donde sustrajo herramientas y refacciones, entre ellas una bomba de gasolina de un vehículo modelo 2025.

El 12 de agosto, a eso de las 16:00 horas, Javier Fernando acudió nuevamente al establecimiento, donde realizó amenazas en contra de la víctima Elena Marisol ‘N’, asegurando que atentaría contra la integridad de las personas que ahí laboraban.

Dichas amenazas se derivan de su despido laboral, esto por robos cometidos en contra de la empresa afectada.

Aunado a ello, el sujeto es investigado por presuntamente enviar al negocio una hielera con carne de cerdo y una cartulina con amenazas.

La Fiscalía continuará aportando datos de prueba ante el Juez para que se determine la vinculación a proceso y se ejerza acción penal en contra del individuo.