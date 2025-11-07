Ya se encontraban recluidos por otros delitos y ahora enfrentan nuevos cargos tras ser identificados

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) cumplimentó dos órdenes de aprehensión por reclusión en contra de José Fernando “N”, de 29 años, y Manuel Alfonso “N”, de 23, por su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja , cometido en perjuicio de una mujer de 29 años en Ciudad Obregón.

Detenidos desde agosto en el CERESO

Ambos imputados ya se encontraban internos en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ciudad Obregón, luego de haber sido detenidos durante un operativo conjunto realizado el pasado 21 de agosto de 2025, en el que participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la AMIC, por su presunta participación en delitos de secuestro y asociación delictuosa.

Durante la audiencia correspondiente, el Juez avaló los datos de prueba presentados por el Agente del Ministerio Público, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó el plazo constitucional para resolver su vinculación a proceso.

Los hechos

Las investigaciones establecen que el 4 de julio de 2025, en la colonia Sóstenes Valenzuela, la víctima se encontraba dentro de un domicilio cuando arribó un vehículo Ford Fusión del cual descendieron los hoy imputados portando armas de fuego.

Ambos realizaron diversas detonaciones contra Paola Elizabeth “N”, quien logró ponerse a salvo al ingresar a una vivienda cercana. Posteriormente fue trasladada para recibir atención médica. Con base en las pruebas reunidas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión, las cuales fueron ejecutadas en reclusión por personal de la AMIC.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reiteró su compromiso de reforzar las acciones de investigación y judicialización en contra de integrantes de grupos delictivos que atentan contra la vida y la seguridad de las personas.



