Las víctimas permanecían secuestradas en un domicilio ubicado en la calle Juan José Aguirre entre Simón Bley y Manuel l. Loaiza, en la colonia Olivares. El 20 de septiembre fueron rescatadas de sus captores.

Manuel Alfredo ‘N’ y/o Martín Armando ‘N’, Néstor Rodolfo ‘N’, Gustavo Agustín ‘N’, así como dos menores de edad, fueron imputados por su probable responsabilidad por el delito de secuestro agravado cometido contra dos personas en Hermosillo, Sonora, así como por asociación delictuosa.

Las víctimas permanecían en contra de su voluntad en un domicilio ubicado en la calle Juan José Aguirre entre Simón Bley y Manuel l. Loaiza, en la colonia Olivares. Cabe señalar que la primera fue secuestrada el martes 16 de septiembre y la segunda el 18 del mismo mes.

Las personas privadas de la libertad sufrieron diversas lesiones mediante golpes y actos de torturan; una de ellas sufrió lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que pusieron en riesgo su vida.

Fue el 20 de setiembre que las víctimas fueron rescatadas, luego de que una de éstas logró escapar a las 10:16 horas y solicitara auxilio. Al llegar los elementos de la Policía Municipal, los captores huyeron, siendo perseguidos y detenidos posteriormente.

En audiencia, se formuló imputación y se amplió el término constitucional por parte de la defensa; el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los mayores de edad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) e internamiento preventivo para los menores en el Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama).