Los cuerpos de emergencia lograron estabilizar al hombre en el techo del establecimiento. Para bajarlo, el equipo de bomberos trabajó con el carro escalera.

Este martes. una persona resultó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo, luego de haber sufrido una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en el techo de un negocio, ubicado sobre bulevar Luis Encinas Johnson y Periférico Oriente.

De acuerdo a los primeros reportes, el hombre habría estado en compañía de otro trabajador colocando láminas metálicas.

Tras darse aviso a los cuerpos de emergencia, Bomberos de Hermosillo y paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para atender la situación.

Las autoridades lograron estabilizar al hombre en el techo del establecimiento. Para bajarlo, el equipo de bomberos trabajó con el carro escalera.

Finalmente, el hombre fue bajado de la parte superior del negocio, para luego ser trasladado de emergencia a un hospital y recibir atención médica.