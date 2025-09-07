El reportante contó que había llegado a su domicilio y encontró un incendio en el último cuarto, donde se encontraba su amigo.

La noche del 6 de septiembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Nogales fueron alertados sobre un incendio y una persona sin vida en una casa habitación ubicada en la calle de Ingenieros de la colonia Fundo Legal.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con el reportante de nombre David, quien manifestó que había llegado a su domicilio y encontrado un incendio en el último cuarto. David intentó apagar el incendio con una cubeta, pero no pudo evitar que las llamas se extendieran.

En el suelo se encontraba su amigo, Edino de 35 años, quien no respondía, por lo que David marcó al 911 y personal de Bomberos y paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar, detalló el reporte policíaco.

Los bomberos lograron sofocar las llamas, pero lamentablemente la persona ya no contaba con signos vitales. La Policía Municipal procedió al acordonamiento del lugar a la espera de la llegada de personal de Servicios Periciales.

El personal de Servicios Periciales se hizo cargo de las diligencias de ley y está investigando las causas del incendio y el fallecimiento de Edino. La Policía Municipal está trabajando para determinar las circunstancias del incidente.