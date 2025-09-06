La víctima resultó con lesiones en la cabeza y el rostro, de acuerdo al reporte de la Policía de Hermosillo.

Un hombre de 31 años de edad fue arrestado la tarde del pasado viernes 05 de septiembre, luego de haber agredido y dejado lesionado a un repartidor de una pizzería al norte de Hermosillo.

De acuerdo con el informe de la Policía de Hermosillo, los hechos ocurrieron a las 18:23 horas, en las calles Solidaridad e Ignacio de Preciado de la colonia Norberto Ortega.

La víctima narró que se estaba arreglando una motocicleta del negocio donde trabaja, cuando de pronto llegó un sujeto y comenzó a golpearlo con un martillo en la cabeza.

El informe detalla que el repartidor resultó con lesiones en la cabeza y en el rostro, sufriendo una fractura de cráneo.

Elementos policiales acudieron al lugar y arrestaron al agresor, quien fue identificado como Jesús Manuel 'N'.