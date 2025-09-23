Los cuatro menores de edad ingresaron sin autorización a un plantel escolar en Puerta del Rey. En el lugar agredieron con arma blanca a un adulto mayor.

Cuatro menores de edad masculinos de entre 14 y 16 años fueron vinculados a proceso por el delito de robo con violencia cometido en un plantel escolar en Puerta del Rey así como por la agresión contra un adulto mayor el pasado 21 de septiembre.

De acuerdo a los datos de prueba obtenidas en las investigaciones, con perspectiva de adolescencia, establecen que en dicha fecha, a eso de las 04:20 horas, los imputados ingresaron sin autorización al plantel ubicado en dicha colonia.

En el lugar sorprendieron a Juan Manuel ‘N’, de 65 años, velador que fue golpeado y lesionado con un arma blanca tras exigirle las llaves de su motocicleta.

Además, se estableció que posteriormente le quitaron una lámpara, dinero en efectivo y un encendedor.

El dictamen del perito médico de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) indica que el vigilante resultó con una herida punzocortante en el abdomen y múltiples laceraciones en tórax y extremidades, las cuales tardan más de 15 días en sanar y que ponen en peligro su vida.

También los agresores ocasionaron daños en puertas y ventanas del inmueble educativo, quebrando vidrios y forzando accesos.

En audiencias, celebradas en Hermosillo, se decretó de legal la detención realizada por la Policía Municipal y se les formuló imputación a los señalados, además de la vinculación a proceso, y se impuso como medida cautelar el internamiento preventivo de los adolescentes.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de investigar con firmeza los hechos en los que se ven afectados adultos mayores y planteles educativos, garantizando procesos apegados a la ley en materia de justicia para adolescentes y procurando justicia para las víctimas de delitos de alto impacto.