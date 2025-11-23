El sujeto fue uno de los seis detenidos del pasado 18 de noviembre en la colonia Adolfo López Mateo, tras un operativo por el asesinato de un agente municipal.

Juan Antonio ‘N’, acusado por el asesinato de un hombre en la colonia Adolfo López Mateos, así como de la desaparición de dos más, cuyos cuerpos fueron encontrados en una sitio de búsqueda a 150 metros al sur del kilómetro 6 de la carretera Hermosillo–Mazatán, fue vinculado a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, el primer delito que se le imputa ocurrió alrededor de las 19:50 horas del pasado 22 de septiembre, cuando el sujeto y uno más arribaron a un domicilio ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo.

En el sitio, los individuos comenzaron a gritar y silbar frente al inmueble, lo cual provocó que la víctima, Miguel Ángel ‘N’ y un acompañante salieran de la vivienda.

Ya fuera, los agresores le pidieron una ‘grapa’ y, al recibir una negativa, abrieron fuego en contra de él.

Detención

El pasado 18 de noviembre, tras un operativo en la colonia Adolfo López Mateo por el asesinato de un agente municipal, fue capturado junto con otras cinco personas en posesión de drogas.

De acuerdo con la Policía de Hermosillo, les aseguraron 34 envoltorios conteniendo una sustancia granulada similar a un narcótico al parecer ‘cristal’.

Una vez en reclusión, se le ejecutó una orden de aprehensión más, por los delitos de desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte en número de dos, cometidos en perjuicio de Carlos Abraham ‘N’ y Juan de Dios Francisco ‘N’, ambos localizados sin vida.

Datos de prueba establecen que el pasado 1 de septiembre, entre las 10:00 y 11:00 horas, las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en la calle Palo Torote de la colonia Palo Verde Indeur, donde arribó el imputado con otras personas armadas.

Los agresores amenazaron, esposaron, golpearon y obligaron a subir a un vehículo, para luego desaparecerlos. Sus cuerpos fueron encontrados el 22 de septiembre en un sitio de búsqueda a 150 metros al sur del kilómetro 6 de la carretera Hermosillo–Mazatán.

El individuo fue vinculado tanto por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja, así como por desaparición de personas cometida por particulares con resultado de muerte en número de dos. En ambos casos se dictó prisión preventiva justificada.