El pasado 10 de octubre fue ejecutada una orden de cateo en un centro de adiestramiento y hotel para perros en la colonia Las Vistas, a raíz de una denuncia tras la difusión de un video en el que un canino es sujetado con correa y levantando del cuello.

Alán ‘N’, dueño de un centro de adiestramiento canino en Hermosillo, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra animales por actos de maltrato o crueldad, en perjuicio de la sociedad y de la canina ‘Nena’.

Este hecho deriva de un cateo realizado el pasado 10 de octubre, en un centro de adiestramiento y hotel para perros en la colonia Las Vistas, donde fueron rescatados 31 perritos, entre los cuales se encontraba ‘Nena’, de raza pastor alemán.

La diligencia fue ejecutada a raíz de una denuncia por un video donde se observa a un empleado del establecimiento sujetando con correa y levantando del cuello a un canino, situación que provocó indignación social. Cabe señalar que dicho individuo no ha sido localizado.

Tras el cateo, los animales fueron revisados por un médico veterinario zootecnista de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes), quien diagnosticó en ‘Nena’ lesiones leves e inflamación en la región cervical, compatibles con lo observado en el video difundido.

La autoridades acreditaron que Alán 'N' actuó de manera negligente al omitir los cuidados y supervisión debida, permitiendo condiciones de hacinamiento y castigos físicos hacia los animales; conductas que derivaron en hechos constitutivos del delito de maltrato animal, conforme a lo establecido en el Código Penal del Estado de Sonora.

Llevará proceso en libertad

En audiencia de ejecución de orden de aprehensión, el Ministerio Público formuló imputación y obtuvo la vinculación a proceso en contra de Alán ‘N’.

El Juez otorgó medidas cautelares en libertad y un plazo de dos meses para la investigación complementaria.