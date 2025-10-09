Luis Alberto 'N' fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras sustraer dos botellas de tequila de un establecimiento ubicado en las calles Mazón López y Ojuelos del ejido La Victoria, en Hermosillo.

Un hombre de 53 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal por presuntamente robar bebidas alcohólicas en una tienda de conveniencia en el ejido La Victoria, perteneciente a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

El individuo, identificado como Luis Alberto ‘N’, fue arrastrado por agentes municipales a las 02:30 horas del día miércoles, en un establecimiento ubicado en las calles Mazón López y Ojuelos.

Luis Alberto fue sorprendido por los elementos policiales cuando salía por la ventana de cobro de la puerta principal.

La persona había sustraído del comercio dos botellas de tequila, por lo cual quedó detenido y puesto a disposición de la autoridad investigadora.