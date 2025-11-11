Los hechos ocurrieron el día de ayer, cuando a las 18:07 horas se reportó violencia doméstica en las calles Ejido entre Labradores y Libertad, en la colonia Palo Verde.

Un hombre de 43 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de que amenazará con incendiar el domicilio de sus padres, ambos de 67 años, tras oponerse a realizar el pago del servicio de internet.

El reportante de 26 años acusó a su hermano, Jesús Alejandro ‘N’, de ponerse agresivo cuando sus padres le pidieron que pagara el internet.

Jesús Alejandro se habría apoderado de un machete de aproximadamente 30 centímetros de largo y roto la puerta posterior de la vivienda, además de amenazar con abrir el gas y provocar el incendio.

Por estos hechos, el individuo fue asegurado junto con el arma blanca y fue presentado ante el Ministerio Público.