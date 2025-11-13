De acuerdo con el reporte policial, el individuo golpeó a su esposa con la mano empuñada en la pierna izquierda cuando se encontraba dormida, mientras que a su hija de 16 años de edad la cacheteó.

Juan ‘N’, de 47 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de que se reportara violencia familiar en un domicilio del fraccionamiento Tierra Nueva, en Hermosillo.

Los hechos ocurrieron el día de ayer miércoles, alrededor de las 21:00 horas, en una vivienda ubicada sobre la avenida Asiria Oriente.

Tras darse aviso a las autoridades, elementos policiacos arribaron al lugar e ingresaron al inmueble para realizar la detención, quedando posteriormente a disposición del Ministerio Público.