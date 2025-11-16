El arresto se llevó a cabo luego de que la víctima, de 44 años, solicitara la intervención de los uniformados a las 11:09 horas de ayer en las calles Tepache y Juan Calderón.

Emmanuel ‘N’, de 47 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras ser acusado por el delito de violencia familiar en hechos ocurridos en la colonia Primero Hermosillo, de la ciudad capital.

El arresto se llevó a cabo luego de que la víctima, de 44 años, solicitara la intervención de los uniformados a las 11:09 horas de ayer en las calles Tepache y Juan Calderón.

La reportante señaló que su esposo la agredió físicamente, la cacheteó, y causó daños a la propiedad al tirar al suelo una olla con comida y un horno de microondas.

La mujer también refirió que su esposo Emmanuel pateó la puerta de la recámara, causándole daños.

Tras ser detenido, el individuo fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para los procedimientos legales.