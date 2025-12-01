Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando el perjudicado, de 49 años, reportó que su vecino lo había amenazado de muerte.

Cristian Antonio ‘N’, de 43 años de edad, fue detenido luego de que amenazara con un machete a su vecino en la colonia Villas del Real, en Hermosillo.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando el perjudicado, de 49 años, reportó a las 11:50 horas que el individuo lo había amenazado de muerte.

Elementos de la Policía Municipal arribaron a las calles Villa Granados y Villa Laurel, donde fue ubicado el agresor con un machete de 30 centímetros.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad investigadora para las acciones correspondientes.