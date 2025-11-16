Para cometer el ilícito, los detenidos rompieron el cristal de la puerta principal de una farmacia ubicada en las calles Pino Suárez y Serdán, en el primer cuadro de la ciudad de Hermosillo.

Una pareja fue detenida por elementos de la Policía Municipal luego de ser sorprendidos al salir de un establecimiento del centro de Hermosillo con mercancía robada, durante la madrugada del pasado sábado.

Los individuos fueron identificados como Arleth ‘N’ y Adrián Guadalupe ‘N’, de 21 y 28 años de edad respectivamente.

De acuerdo con el reporte policial, a las 04:50 horas rompieron el cristal de la puerta principal de una farmacia ubicada en las calles Pino Suárez y Serdán, en el primer cuadro de la capital sonorense.

Los ahora detenidos se apoderaron de diversos productores, cuyo valor sumó un total de cuatro mil pesos.

Tras cometer el ilícito, Arleth y Adrián salieron del comercio, sin embargo, rápidamente fueron sorprendidos por los agentes municipales, quedando posteriormente a disposición de la autoridad investigadora por el delito de robo con violencia.