Elementos municipales atendieron a un menor de cuatro (4) años con una lesión en la región frontal izquierda, tras ser interceptados por su madre en José S. Healy y Rotelo, colonia Romanza.

Tres elementos de la Policía Municipal —identificados como Caraveo Moreno, Salcido Ruíz y Esparza Molina— brindaron primeros auxilios a un menor de cuatro (4) años que presentaba una lesión en la región frontal izquierda, luego de que su madre los interceptó a las 19:05 horas del jueves 23 de octubre de 2025 en el cruce de José S. Healy y Rotelo, colonia Romanza, al poniente de Hermosillo.

Según el informe preliminar, la mujer solicitó apoyo inmediato y los agentes ejecutaron un procedimiento de curación básica consistente en asepsia y antisepsia del área afectada para controlar el sangrado superficial y prevenir infección, en tanto se valoraba la necesidad de traslado a una unidad médica.







