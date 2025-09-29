De acuerdo con los reportes, la mujer, de 66 años de edad, fue trasladada por uno de sus familiares en un vehículo a las instalaciones de Cruz Roja en bulevar Luis Encinas. En el lugar, personal confirmó su deceso.

Alrededor de las 13:00 horas de este lunes una adulta mayor falleció luego de ser trasladada a las instalaciones de Cruz Roja Mexicana, ubicadas en el bulevar Luis Encinas Johnson, en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Al llegar, el personal capacitado revisó a la mujer de la tercera edad, pero ya no contaba con signos vitales, confirmando así su deceso.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas de su fallecimiento. El área de estacionamiento fue acordonada con cinta amarilla por elementos de la Policía Municipal.