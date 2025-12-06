Detienen en la Machi López a joven por hacerse pasar por militar
Los hechos ocurrieron ayer, a las 16:00 horas, cuando el individuo fue interceptado en las calles República de Panamá y República de Cuba, de la colonia Machi López, en Hermosillo.
Esteban 'N', de 21 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva luego de que se identificara como militar utilizando documentos oficiales, a pesar de haber desertado de la milicia.
El ahora detenido viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Honda, de color blanco y sin placas de circulación.
El joven se identificó mostrando documentos que lo acreditaban como militar; sin embargo, se corroboró que había desertado el pasado 06 de noviembre.
Tras ser abordado, el joven fue puesto a disposición del Ministerio Público para las acciones correspondientes.