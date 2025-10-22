El hecho se registró a las 16:39 horas del día martes, en el bulevar Río Sonora y la calle Olivares, donde la víctima se reunió con el hoy detenido, con quien acordó la compra de un cigarro electrónico.

Álvaro ‘N’, de 39 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de intentar ‘levantar’ a un joven de 25 años, en la colonia Jardines de Mónaco, en la ciudad de Hermosillo.

El hecho se registró a las 16:39 horas del día martes, en el bulevar Río Sonora y la calle Olivares, donde la víctima se reunió con el hoy detenido, con quien acordó la compra de un cigarro electrónico.

Según relató, el hombre llegó acompañado de dos sujetos más, para luego golpearlo en diferentes partes del cuerpo y jalonearlo e intentar subirlo a la fuerza a un vehículo sedán de color blanco.

Personas que se encontraban alrededor intervinieron rápidamente, logrando auxiliar a la víctima y asegurar al detenido, mientras que los otros captores se dieron a la fuga.