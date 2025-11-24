La mujer de 38 años, quien permanecía privada de su libertad desde el 19 de noviembre, fue rescatada en un operativo días después.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) formuló imputación contra Edgar Jesús “N”, de 37 años, por su presunta participación en los delitos de secuestro agravado, robo agravado calificado y asociación delictuosa en perjuicio de Patricia Margarita “N”. Un Juez de Control ordenó que permanezca en prisión preventiva justificada mientras avanza su proceso.

Investigaron el secuestro

De acuerdo con la Fiscalía, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y otras corporaciones participaron en el operativo que permitió rescatar con vida a la mujer de 38 años, quien permanecía privada de la libertad desde el 19 de noviembre. La intervención culminó con la neutralización de uno de los agresores y la detención de Edgar Jesús “N”, de 37 años.

Las indagatorias comenzaron tras la denuncia del secuestro, ocurrido cuando dos sujetos irrumpieron en un negocio, sometieron a la víctima y la trasladaron por la fuerza en un vehículo Nissan Magnite, localizado más tarde en la misma zona.

A partir de labores de inteligencia, las autoridades ubicaron un Ford Fusion blanco en el que se desplazaban los sospechosos. El automóvil fue interceptado el 21 de noviembre en la colonia Invasión Altares, donde fue asegurado el imputado, a quien también se le encontraron envoltorios con droga.

Te puede interesar Rescatan a Patricia Margarita, mujer secuestrada en abarrotes de Hermosillo

Rescate de la víctima

Por el riesgo inminente para la mujer, agentes de la UECS ejecutaron una intervención en un domicilio de la misma colonia. Al ingresar, un individuo los amenazó y fue neutralizado por representar un peligro real e inmediato. Dentro del inmueble se localizó a Patricia Margarita “N”, sana y salva, sin lesiones.

En el sitio se aseguraron armas cortas y largas, además de casquillos calibre 9 mm y .223, los cuales quedaron bajo resguardo del Ministerio Público.

Tras la audiencia inicial, el juez determinó imponer prisión preventiva contra Edgar Jesús “N”, mientras la Fiscalía continúa los trabajos para lograr su vinculación a proceso una vez concluido el plazo constitucional de 144 horas solicitado por la defensa.