La Policía Municipal de Hermosillo detuvo a un hombre de 42 años, identificado como Iván Francisco “N”, mientras retiraba un neumático de un vehículo estacionado en la colonia Prados del Centenario.

El hecho

De acuerdo con información oficial, el incidente ocurrió alrededor de las 11:40 horas del sábado en la calle Madrid, entre Viena y Dr. Aguilar. Agentes municipales patrullaban la zona cuando detectaron al individuo en actitud sospechosa.

Al percatarse de la unidad policiaca, el sujeto intentó evadir a los oficiales. Durante la revisión, se comprobó que no era el propietario del automóvil, un Ford Fiesta 2007, color gris, al que ya le había retirado tres tuercas y un neumático con ayuda de una cruceta.

A disposición de la autoridad

Tras confirmar el intento de robo, los oficiales aseguraron al presunto responsable junto con las piezas sustraídas. Posteriormente fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.