Los hechos por los que fue sentenciado se remontan al mes de febrero de 2022 en la colonia Villas del Sur, cuando el sujeto asedió sexualmente a dos menores en un parque de Villas del Sur.

José Luis ‘N’, de 48 años de edad, fue condenado a ocho años y tres meses de prisión por los delitos de acoso sexual en número de dos y exhibiciones obscenas, en perjuicio de dos menores de edad, de 12 y 13 años respectivamente.

Los hechos por los que fue sentenciado se remontan al mes de febrero de 2022 en la colonia Villas del Sur, cuando el sujeto asedió sexualmente a las menores en un parque de la zona.

A principios de mayo de 2022, José Luis ‘N’ acosó sexualmente a una de las menores públicamente en dicho lugar, donde realizó exhibiciones obscenas frente a la menor de edad.

Una vez que la denuncia fue presentada, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron al individuo, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que inició el proceso penal que concluyó con la sentencia.