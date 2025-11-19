La detención fue realizada por elementos de la Policía Municipal con apoyo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Tres hombres armados fueron arrestados esta mañana cuando circulaban en un vehículo con reporte de robo, en calles de la colonia Jesús García, en Hermosillo, Sonora.

Como resultado, se logró la detención de Jesús Adolfo ‘N’, José Manuel ‘N’ y David ‘N’ de 21, 21 y 50 años de edad respectivamente.

Los individuos fueron interceptados alrededor de las 10:00 horas en Periférico Norte y la calle Guadalupe Victoria, a bordo de un pickup línea Ram y de color blanco, con reporte de robo en Phoenix, Arizona.

Durante la inspección, se les aseguraron tres pistolas de calibre nueve milímetros, .45 y .40 respectivamente con sus respectivos cargadores abastecidos.

Por estos hechos, los ahora detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público correspondiente.