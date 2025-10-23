Los hoy detenidos, identificados como Martín 'N' y Carlos 'N', fueron sorprendidos con una pistola calibre de .9mm a bordo de un vehículo Land Rover, en la colonia Parque Industrial.

Martín ‘N’ de 29 años de edad, y Carlos ‘N’ de 29, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) durante operativos de combate al delito efectuados en diversas colonias de la ciudad de Hermosillo.

Asimismo, los elementos de seguridad lograron decomisar tres cargadores y más de 40 cartuchos útiles.

Los individuos quedaron a disposición del Ministerio Público para el procedimiento correspondiente.









En Hermosillo, continúa la presencia operativa de la Policía Estatal para atender la denuncia y colaborar en la estrategia de seguridad en beneficio de la ciudadanía.









Seguridad Pública en el estado reitera el llamado para denunciar algún delito a la línea anónima 089.











