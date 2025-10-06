Los individuos fueron detenidos durante acciones policiales realizadas el día de ayer en la colonia Ley 57 y Álvaro Obregón, en Hermosillo.

Dos sujetos fueron detenidos en posesión de siete envoltorios de narcóticos en acciones policiales realizadas en diversas zonas de la ciudad de Hermosillo.

La primera detención ocurrió a las 11:30 horas del domingo, en las calles Artículo 123 entre Reforma y Guadalupe Victoria, en la colonia Ley 57.

En dicho lugar fue detenido Francisco ‘N’, de 30 años de edad, con cinco envoltorios de mariguana.

El segundo detenido fue José Germán ‘N’, de 32 años, quien fue interceptado a las 13:03 horas de ayer, en las calles Mérida y República de Belice de la colonia Álvaro Obregón.

Al notar la presencia de los uniformados, José Germán se deshizo de una bolsa de plástico, en cuyo interior se encontraban dos envoltorios con una sustancia granulada con las características similares a la droga ‘cristal’.

Por estos hechos, ambos quedaron a disposición de autoridades para las acciones correspondientes.